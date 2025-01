Avatar: Fire and Ash wird sich um Trauer drehen

Atemberaubende Landschaften, üppige Wälder und leuchtende Farben in Hülle und Fülle. Das ist es, womit wir die Avatar -Filme verbinden, aber James Cameron bereitet die Welt auf die Veröffentlichung von Fire and Ash vor, dem dritten Kapitel der Franchise. Es scheint, dass der Ton deutlich anders sein wird, mit einem starken Fokus auf Trauer.

In einem Interview mit Empire teilte Cameron seine Erkenntnisse über den Film mit und wie er hofft, mit Fire and Ash Hollywood-Konventionen zu brechen, indem er ein realistischeres Porträt davon gibt, wie Trauer einen als Person beeinflusst.

"Ich denke, was das kommerzielle Hollywood nicht gut macht, ist, mit Trauer so umzugehen, wie Menschen wirklich damit umgehen. Weißt du, Charaktere werden getötet, und im nächsten Film sind alle wieder glücklich. Ich habe in den letzten sechs oder acht Jahren viele Menschen verloren, Freunde und Familienmitglieder, und so funktioniert es nicht.

"Es macht dich einfach irgendwie deprimiert und. Ich sage nicht, dass unser Film deprimiert und ist, ich sage nur, dass ich denke, dass wir mit diesem Teil des Lebens ganz ehrlich umgehen. Die Reise der Sullys geht auf eine sehr naturalistische, romanhafte Weise weiter."

Cameron beschreibt dann, wie die kommenden Filme, einschließlich der Teile drei, vier und fünf, ein Prozess für die beteiligten Charaktere sind, die im Laufe der Geschichte ständig gezwungen sind, ihre Trauer und Erfahrungen zu verarbeiten.

"Ich habe mir diesen nächsten Zyklus, also 3, 4 und 5, so vorgestellt, wie sie die Dinge, die ihnen passieren, weiter verarbeiten. Nun, natürlich sind sie keine Menschen, aber dies ist ein Film für uns, von uns, oder? Science-Fiction ist immer nur ein großer Spiegel des menschlichen Daseins."

Glaubst du, dass Cameron mit dem, was er sagt, Recht hat: Ist Hollywood schlecht darin, Trauer und ihre Auswirkungen darzustellen?