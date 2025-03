Avatar: Fire and Ash wird der längste Film der Reihe sein

HQ

James Cameron hat verraten, dass der nächste Avatar-Film, Fire and Ash, auch der bisher längste der Serie sein wird. Das bedeutet eine Laufzeit von mehr als 192 Minuten, was der Länge von The Way of Water entsprach. Im Gespräch mit Empire erklärte Cameron, dass es einfach zu viel großartiges Material gab, das das Team entwickelt hatte, einschließlich der Inhalte, die von der Produktion von "The Way of Water" übrig geblieben waren. Darüber hinaus wird erwartet, dass Feuer und Asche eine neue, antagonistische Rasse der Asche-Na'vi einführen werden.

"Kurz gesagt, wir hatten zu viele großartige Ideen im ersten Akt von Film 2. Der Film bewegte sich wie ein Hochgeschwindigkeitszug, und wir haben uns nicht genug mit den Charakteren beschäftigt. Also sagte ich: Leute, wir müssen es aufteilen."

"Film 3 wird tatsächlich ein bisschen länger sein als Film 2."

Cameron sprach weiter darüber, dass Fire and Ash visuell spektakulär sein wird, was er auch während des letztjährigen D23-Events betonte, bei dem er viel Zeit damit verbrachte, die Fortsetzung zu loben.

