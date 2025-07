Weg mit Avatar: Fire and Ash, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants scheint der Kassenschlager zu Weihnachten zu werden

Der Dezember ist immer eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres für Kinogänger und Kinofans, da wir in dieser Zeit einige der größten Blockbuster des Jahres zu sehen bekommen. Dies wird auch im Jahr 2025 der Fall sein, da Avatar: Fire and Ash am 19. Dezember Premiere haben wird, aber es wird nicht annähernd allein sein.

Paramount hat bekannt gegeben, dass The SpongeBob Movie: Search for SquarePants ab dem gleichen Datum in die Kinos auf der ganzen Welt kommen wird (für die in Großbritannien ist das Premierendatum der 26. Dezember). Ja, ein brandneuer Film mit Tom Kennys berühmtem Unterwasser-Protagonisten in der Hauptrolle steht vor der Tür und es wird ein skurriles Projekt sein, da es einen ungewöhnlicheren Animationsstil in Kombination mit einigen Live-Action-Momenten verwenden wird.

Worum es in diesem Film geht, heißt es in der Inhaltsangabe: "Spongebob und seine Freunde von Bikini Bottom stechen in See bei ihrem größten, brandneuen Kinoereignis, das man je nicht verpassen darf... The SpongeBob Movie: Search for SquarePants. Verzweifelt will Spongebob ein großer Kerl werden, und macht sich auf, Mr. Krabs seinen Mut zu beweisen, indem er dem Fliegenden Holländer - einem mysteriösen, verwegenen Geisterpiraten - auf einem Seefahrer-Comedy-Abenteuer folgt, das ihn in die tiefsten Tiefen der Tiefsee führt, wo noch kein Schwamm zuvor war."

Mit all dem im Hinterkopf, seht euch unten den Teaser-Trailer zum Film an.