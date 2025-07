Avatar: Fire and Ash offizieller Trailer online veröffentlicht

HQ

Avatar: Fire and Ash, der dritte Teil der James Cameron-Saga, die vor über fünfzehn Jahren begann, aber auch der "zweite" in der Reihe von Fortsetzungen, die hintereinander gedreht wurden und zu Avatar 5 führen werden, hat seinen ersten offiziellen Trailer veröffentlicht. Disney hat den Trailer ursprünglich an die Vorführungen der Fantastic Four am vergangenen Wochenende angehängt, und er wurde endlich für alle online zugänglich gemacht.

"Mit "Avatar: Fire and Ash" entführt James Cameron die Zuschauer zurück nach Pandora in einem fesselnden neuen Abenteuer mit dem Marine-Anführer Jake Sully (Sam Worthington), der Na'vi-Kriegerin Neytiri (Zoe Saldaña) und der Sully-Familie", heißt es in der kurzen Zusammenfassung.

Während wir im zweiten Film, Avatar: The Way of Water im Jahr 2022, die Tiefen des Ozeans von Pandora erkundet haben, wird dieser Film nach dem dramatischen Ende des zweiten Films einen neuen, viel gewalttätigeren Stamm zeigen und scheint einen dunkleren Ton zu haben.

Avatar: Fire and Ash erscheint am 19. Dezember. Werden Sie es sich in 3D ansehen?