Avatar: Fire and Ash gilt als der "Höhepunkt einer Saga"

HQ

Disney und James Cameron scheinen bei der Avatar -Reihe überhaupt nicht auf die Bremse zu treten, da es Pläne für weitere Filme gibt, nämlich Avatar 4 im Jahr 2029 und Avatar 5 im Jahr 2031. Wir sind noch weit davon entfernt, dass diese Pläne Realität werden, also bleibt unklar, ob diese Pläne durchhalten.

Die gute Nachricht ist, dass wir, selbst wenn noch mehr Avatar unterwegs ist, nicht fünf oder mehr Jahre auf einen guten, abschließenden Punkt in der Geschichte warten müssen. Cameron hat angemerkt, dass der kommende Avatar: Fire and Ash, der dritte Film der Reihe, der am 19. Dezember Premiere feiert, das Ende einer Erzählsaga sein wird, ein abschließendes drittes Kapitel, das im Grunde den letzten Teil dieser Ära der Avatar Erzählung darstellt.

Im Gespräch mit Gizmodo erklärt Cameron: "Ich denke, du hast ein wenig Erfahrung mit Fortsetzungen und wie du die Erwartungen des Publikums übertreffen musst, indem du sie jedes Mal vom Vertrauten ins Neue bringen musst. Ich sehe Fire and Ash nicht als Fortsetzung. Ich denke, es war der Höhepunkt einer Saga. Ich mag 'Saga' lieber als 'Fortsetzung', weil vieles von dem, wohin wir mit der Geschichte wollten, in der ursprünglichen Struktur lag."

Er erläutert weiter: "Wenn man das also als dritten Akt betrachtet, ist das meiner Meinung nach gesünder. Im Gegensatz zu einer typischen Hollywood-Fortsetzung, bei der sie mit einem Film viel Geld verdienen und dann sagen: 'Oh, Mist. Wir müssen schnell ein neues Drehbuch bekommen. Vielleicht ist es nicht so gut, aber lass es uns einfach drehen und rausbringen.' Das ist überhaupt nicht das, was wir hier tun. Es ist ein langes Spiel. Und ich ging mit dem Wissen hinein, dass wir ein langes Spiel spielen würden, und wettete, dass das Publikum mitkommen und sich um diese Leute kümmern würde. Denn sie mögen drei Meter groß und blau sein, aber sie sind Menschen."

Macht das Sie mehr oder weniger erwartet für Avatar: Fire & Ash ?