Avatar: Fire and Ash bestätigt über drei Stunden lang

Wenn Sie vorhaben, James Camerons kommenden dritten Teil der Saga der blauen Weltraumschlümpfe zu sehen, sollten Sie sich auf eine lange Sitzung im Kino gefasst machen. Avatar: Fire and Ash wird Berichten zufolge eine Laufzeit von über drei Stunden haben, ein Detail, das kürzlich vom Regisseur selbst bestätigt wurde.

Die Dreharbeiten für den Film wurden vor mehr als vier Jahren abgeschlossen, und seitdem hat das Team hart an der Postproduktion gearbeitet, die als geradezu umfangreich beschrieben wird. Am 19. Dezember dieses Jahres werden wir endlich (?) das Ergebnis all dieser Bemühungen zu sehen bekommen. Cameron hat auch Pläne für weitere Fortsetzungen der Serie enthüllt, darunter Avatar 4 und Avatar 5, die im Dezember 2029 bzw. Dezember 2031 in die Kinos kommen sollen.

Außerdem hat er erwähnt, dass es Material und Ideen für zwei weitere Filme gibt, wenn alles gut läuft. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er die Zügel zu diesem Zeitpunkt an andere Direktoren übergeben wird.

Bist du müde von Avatar oder freust du dich auf weitere Filme der Serie?