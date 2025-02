Avatar: Fire and Ash beginnt mit einer Titelkarte, die jegliche KI-Nutzung verbietet

HQ

KI ist eines der wichtigsten Themen in der heutigen Welt. Einige möchten, dass es sofort ein Teil von allem ist, was wir tun, während andere froh wären, wenn sie diese beiden Buchstaben nie wieder sehen würden. Es scheint, dass James Cameron jemand ist, der eher zum letzteren Lager tendiert.

Nach einer Rede auf einer Veranstaltung in Neuseeland (via Josh Harding auf X/Twitter) sagte Cameron, dass es zu Beginn des dritten Avatar-Films, Fire and Ash, eine Titelkarte geben wird, die besagt, dass bei der Herstellung des Films keine generative KI verwendet wurde.

In den letzten Jahren sind immer mehr Gespräche über generative KI aufgetaucht, und da das Potenzial dieser Technologie zunimmt, hat sie die Aufmerksamkeit vieler Studios als potenzielle Kostensenkungsmaßnahme auf sich gezogen. Für viele in der Film- und Fernsehbranche kann KI jedoch nicht das ersetzen, was ein Mensch tun kann, egal wie sehr er sich weiterentwickelt.