Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Avatar: Fire & Ash

Avatar: Feuer und Asche erscheint im Juni auf Disney+

In etwa sechs Wochen können wir es streamen.

HQ

Ben hoffte, dass Avatar: Fire and Ash irgendwann im Mai auf Disney+ erscheinen würde, als er vor einiger Zeit darüber schrieb, dass es digital erhältlich und auf Blu-Ray verfügbar sein könnte. Er muss noch etwas länger warten.

James Cameron und sein Team haben angekündigt, dass Avatar: Fire and Ash ab dem 24. Juni auf Disney+ zum Streaming verfügbar sein wird. Das bedeutet, dass zwischen dem Kinostart des Films und dem Disney+-Debüt sechs Monate und fünf Tage vergangen sind. Ein paar Wochen länger, als wir auf Avatar: The Way of Water warten mussten.

Wirst du Avatar: Fire and Ash auf Disney+ schauen?

Avatar: Fire & Ash

Ähnliche Texte

0
Avatar: Fire & AshScore

Avatar: Fire & Ash
FILM-KRITIK. Von Javier Escribano

Wenn dies der letzte Film in James Camerons Alien-Epos ist, dann ist es eine wirklich verpasste Chance.



Lädt nächsten Inhalt