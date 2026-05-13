Avatar: Feuer und Asche erscheint im Juni auf Disney+

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Ben hoffte, dass Avatar: Fire and Ash irgendwann im Mai auf Disney+ erscheinen würde, als er vor einiger Zeit darüber schrieb, dass es digital erhältlich und auf Blu-Ray verfügbar sein könnte. Er muss noch etwas länger warten.

James Cameron und sein Team haben angekündigt, dass Avatar: Fire and Ash ab dem 24. Juni auf Disney+ zum Streaming verfügbar sein wird. Das bedeutet, dass zwischen dem Kinostart des Films und dem Disney+-Debüt sechs Monate und fünf Tage vergangen sind. Ein paar Wochen länger, als wir auf Avatar: The Way of Water warten mussten.

Wirst du Avatar: Fire and Ash auf Disney+ schauen?