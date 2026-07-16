Avatar Aang: The Last Airbender um eine begrenzte Kinopremiere zu bekommen

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Avatar Aang: The Last Airbender wird bei seiner Premiere am 25. Juli im Kino veröffentlicht. Der Film, der Monate vor seiner offiziellen Veröffentlichung geleakt wurde, sollte ursprünglich exklusiv von Paramount+ sein, wird aber nun nur sehr begrenzt im Kino gezeigt.

Laut Variety ist dies so, damit Avatar Aang: The Last Airbender für Auszeichnungen wie den Oscar für den besten Animationsfilm qualifiziert werden kann. Der Film wird ausschließlich in LA und New York in Kinos gezeigt, also müssen wir, für diejenigen von uns, die auf der anderen Seite des Atlantiks oder außerhalb Amerikas leben, damit leben, ihn nur auf Paramount+ zu sehen. Die Kinolaufzeit des Films läuft vom 24. Juli bis zum 30. Juli, wobei die Tickets heute um 9 Uhr Eastern Time/14 Uhr BST in den Verkauf gehen.

Obwohl Avatar Aang: The Last Airbender ursprünglich für Oktober geplant war, hat es dank der Leaks sein Debüt vorgezogen. Es ist wahrscheinlich, dass wir auch ohne die Leaks nur eine begrenzte Kinolaufzeit gesehen hätten, aber es wird trotzdem viele Fans geben, die Avatar auf der großen Leinwand wegen dieser begrenzten Drehorte verpassen.