Avatar Aang: The Last Airbender erscheint offiziell am 25. Juli auf Paramount+

Die Fortsetzung der beliebten Serie und einer der meist erwarteten Animationsfilme des Jahres hat endlich ein offizielles Veröffentlichungsdatum. Einige haben Avatar Aang: The Last Airbender bereits gesehen, aufgrund von Leaks Anfang des Jahres, die den Film Monate vor dem geplanten Veröffentlichungstermin in voller Länge zeigten. Wir hatten erwartet, bis Oktober zu warten, um Aangs neuen Film zu sehen, aber Paramount hat das Veröffentlichungsdatum auf diesen Sommer vorverlegt.

Wie im untenstehenden Trailer gezeigt, wird Avatar Aang: The Last Airbender am 25. Juli erscheinen. Das ist nur noch ein paar Wochen entfernt. Trotz des Wunsches, den Film nach den Leaks in den Kinos zu veröffentlichen, bringt Paramount ihn gerade erst auf seinen Streaming-Dienst Paramount+ auf den Markt.

Falls du durch den geleakten Film noch nicht über die Handlung informiert wurdest, dann erklärt der Trailer, worum es bei Avatar Aang: The Last Airbender geht. Nachdem er den Feuerlord besiegt und Frieden für die Vier Nationen gebracht hat, bereut Aang weiter, dass er sein eigenes Volk, die Luftbändiger, nicht retten konnte. Als er jedoch einen weiteren Luftbändiger im Eis findet, erkennt er, dass es eine Chance gibt, eine Zukunft für seine Nation zu etablieren.