Avatar 3 zeigt die dunklere Seite der Na'vi

HQ

Avatar: The Way of Water läuft derzeit unglaublich gut in den Kinos und James Cameron muss sich sicherlich keine Sorgen um einen Flop machen. Vielmehr werden sich sicherlich immer mehr Menschen auf die Fortsetzung freuen, die im Dezember 2024 Premiere feiern wird, wenn wir laut James Cameron selbst eine Version der Na'vi sehen werden, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Mit anderen Worten, mehr negative und dunklere Seiten. Dies in Form von "Ash People".

"Kulturen zu zeigen, die sich von denen unterscheiden, die ich bereits gezeigt habe. Das Feuer wird durch die 'Ash People' repräsentiert", sagte Cameron. "Ich möchte die Na'vi aus einem anderen Blickwinkel zeigen, weil ich im Moment nur ihre guten Seiten gezeigt habe. In den frühen Filmen gibt es sehr negative menschliche Beispiele und sehr positive Na'vi-Beispiele. In Avatar 3 werden wir das Gegenteil haben."

Danke, GeekTyrant.