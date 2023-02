Avatar 3 hat am Veröffentlichungstag harte Konkurrenz

HQ

Mit dem Kassenerfolg von Avatar: The Way of Water wissen wir, dass Blitze tatsächlich zweimal einschlagen können. Jetzt warten wir jedoch ab, ob es dreimal zuschlagen kann, da Avatar 3 am 20. Dezember 2024 erscheinen soll.

Ein weiterer großer Film will Avatar 3 um die Kassenkrone kämpfen, und dieser Film ist Sonic the Hedgehog 3. Der dritte Film, der am Ende von Sonic the Hedgehog 2 angeteasert wurde, wird den Auftritt von Shadow the Hedgehog, einem beliebten Charakter der Franchise, sehen.

Während viele Sonic 3 vielleicht nicht als Konkurrenten betrachten, wenn sie gegen Avatar 3 antreten, besteht die Möglichkeit, dass der dritte Film in Pandora dank des außergewöhnlichen Erfolgs, den die Sonic the Hedgehog-Filme haben, etwas Geld an den Kinokassen verlieren könnte. Wenn der dritte Film mit unserem blauen Lieblingsflitzer wie seine Vorgänger Erfolg haben wird, sollte Avatar vielleicht aufpassen.