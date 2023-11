Avatar 3 erscheint pünktlich zu Weihnachten 2025

HQ

Nach der jüngsten Verzögerung, die Avatar 3 aus einem Veröffentlichungsfenster Ende 2024 verschoben hat, haben wir auf weitere Informationen über den Film und den Fortschritt der Produktion und Postproduktion gewartet. Auf einer neuseeländischen Pressekonferenz gab Regisseur James Cameron nun ein Update zu genau diesem Thema und bestätigte, dass der Film immer noch auf dem besten Weg ist, an seinem aktuellen Termin in die Kinos zu kommen.

Laut Variety hat Cameron gesagt, dass sich Avatar 3 jetzt in einer "sehr hektischen zweiten Postproduktion" befindet und dass es rechtzeitig zu Weihnachten 2025 sein Debüt geben wird. So wie es aussieht, soll Avatar 3 am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen, Avatar 4 kommt vier Jahre später im Jahr 2029 und schließlich Avatar 5 zwei Jahre später im Jahr 2031.

Als er über diese entfernten Avatar-Filme sprach, erklärte Cameron auch, dass er plant, sie weiterhin in Neuseeland zu drehen, einem Land, das er zu seinem permanenten Filmhaus macht, für das, was er danach filmen möchte.

Freust du dich darauf, in zwei Jahren nach Pandora zurückzukehren?