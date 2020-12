Avalanche-Gründer startet neue Firma Liquid Swords

You're watching Werben

Christofer Sundberg hat 2003 Avalanche Studios gegründet, die vor allem für ihre Just-Cause-Videospiele bekannt sind. Diese Woche hat der Unternehmer ein neues Entwicklerstudio ins Leben gerufen, Liquid Swords heißt das. Die Firma bewirbt sich selbstbewusst als "Super-Studio", das an "hochgradig actionorientierten Open-World-Spielen für die neuesten und besten Konsolen in [eurer] Nähe" arbeitet. Was das bitte bedeuten soll, überlassen wir eurer eigenen Vorstellungskraft, denn wir gehen davon aus, dass es eine Weile dauern wird, bis wir das nächste Mal etwas von diesem Studio hören. Sundberg verließ Avalanche Studios im Februar 2019, doch wir wissen aktuell nicht, welche Talente sich ihm bei seinem neuen Abenteuer angeschlossen haben.