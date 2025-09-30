Avalanche Studios schließt Büro in Liverpool und baut Personal in Schweden ab

HQ

Große Veränderungen warten auf den schwedischen Entwickler Avalanche Studios, die Macher der Just Cause-Serie, da das Unternehmen nun bestätigt, dass es sein Büro in Liverpool komplett schließen wird. Neben der Schließung führt das Studio eine Reihe von Personalabbau durch, die sich auf die Teams in Malmö und Stockholm auswirken werden. Die Ankündigung kommt nur zwei Monate, nachdem die Entwicklung von Contraband auf Eis gelegt wurde.

Avalanche erklärt, dass die Umstrukturierung "angesichts der aktuellen Herausforderungen in unserem Betrieb und in der gesamten Branche" erfolgt. In Liverpool wird die Schließung nach einem formellen Konsultationsprozess in Übereinstimmung mit britischem Recht erfolgen, während die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter in allen Studios unklar bleibt.

Contraband wurde erstmals vor vier Jahren als Koop-Projekt angekündigt, das in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios entwickelt wurde, aber nach den umfassenden Entlassungen von Microsoft Anfang dieses Sommers gestoppt. Avalanche hat dies nicht explizit als direkte Ursache für seine eigene Umstrukturierung genannt, aber es wird allgemein angenommen, dass es einer der beitragenden Faktoren ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Avalanche den Gürtel enger schnallen musste. Anfang des Jahres schloss das Unternehmen seine Büros in New York und Montreal, und das Management sagt nun, dass es sein Bestes tut, um die betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen, und betont, dass seine Vision, lebendige Spielwelten zu schaffen, weiterhin stark ist – auch wenn dies sowohl für Avalanche als auch für die gesamte Branche turbulente Zeiten sind.