Avalanche Studios eröffnen neues Büro in Liverpool

Die Avalanche Studios Group hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie in Liverpool, England, ein neues Studio eröffnen werden. Das ist mittlerweile die vierte Abteilung des Entwicklers, die zunächst "mit den anderen Standorten bei der Produktion aktueller und zukünftiger IPs [...] zusammenarbeiten" soll, heißt es in der Pressemitteilung. Wenn man sich die aktuellen Stellenangebote genauer ansieht, wird darin außerdem ausdrücklich neues ein "unangekündigter Titel" erwähnt. Das UK-Studio von Avalanche wird im Juni seine Arbeit mit einem Kernteam von fünf Entwicklern aufnehmen, die vorerst von zu Hause aus arbeiten. 20 Stellen sollen sofort eingestellt werden, in den nächsten zwei Jahren planen die Schweden 50 Engländern einen Arbeitsplatz zu bieten.