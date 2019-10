Avalanche entwickelt Spiel für nächste Konsolengeneration

Seit etwas mehr als einem Jahr wird vermutet, dass die ersten Dev-Kits der Playstation 5 und Xbox Scarlett im Umlauf sind, um ausgewählten Entwicklerstudios die Möglichkeit zu geben, zum Start der neuen Konsolen Ende des kommenden Jahres vielversprechende Launch-Titel bereitzustellen. Mittlerweile dürften die meisten großen Entwickler mit diesen Vorhaben in vollem Gange sein. Wie wir nun erfahren haben, gehören die Schweden von Avalanche Studios ebenfalls dazu.

Wir wissen das, weil uns TechRadar auf eine Reihe von Stellenanzeigen aufmerksam gemacht hat, laut denen Avalanche nach zusätzlichen Mitarbeitern für ihre Studios in New York und Malmö sucht. Unter anderem möchten sie Designer und Techniker anwerben, die ihre Grafik-Engine, die Apex-Engine, verbessern können. Dafür werden Personen benötigt, die über "fundierte Kenntnisse der Game-Engine-Architekturen und der Konsolenarchitekturen der nächsten Generation, sowie zukünftiger Architekturtrends" verfügen.

Was Avalanche wohl als Nächstes vorhat? Rage 3, Just Cause 5 oder eine Fortsetzung von Mad Max?