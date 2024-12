Autorin Alanah Pearce verlässt Sony Santa Monica Studios

HQ

Wenn Sie einen globalen Ansatz für Videospielnachrichten verfolgen möchten, waren Sie wahrscheinlich schon in amerikanischen Videospielmedien und haben dort wahrscheinlich über Alanah Pearce gelesen. Die Journalistin zog von ihrer Heimat Australien in die USA, und das Schreiben über Spiele (und eine starke Präsenz auf YouTube und in den sozialen Medien) führte sie schließlich dazu, direkt in der Spieleindustrie zu arbeiten, wo sie seit 2020 als Autorin in den Sony Santa Monica Studios tätig ist. Aber jetzt hat der Kommunikator berichtet, dass diese Phase, zumindest so, wie sie sich bisher entwickelt hat, zu Ende ist.

Alanah erzählt in einem Video (das Sie sich hier ansehen können), dass sie ihren Vollzeitjob bei SSMS schmerzlich aufgeben musste, um sich um ein todkrankes Familienmitglied in Australien zu kümmern. Obwohl die Arbeit im Santa Monica Studio ihr Traumberuf ist, ist ihr jetzt, mit dem fatalen Ausgang, bewusster geworden, wie weit sie sich in den 10 Jahren, in denen sie im Ausland gearbeitet hat, von ihrer Familie entfernt gefühlt hat (in den USA gibt es nur zehn bezahlte Ferien pro Jahr). Alanah möchte sich nun als Freiberuflerin etablieren, räumt aber ein, dass der Zeitunterschied zwischen dem Leben in Australien und der Arbeit in einem amerikanischen Job genauso kompliziert ist.

Auf jeden Fall werden wir ihren Touch und ihre Vision in zukünftigen Sony Santa Monica-Spielen vermissen, obwohl wir davon ausgehen, dass sie in zukünftigen Veröffentlichungen (wie z.B. der unangekündigten neuen IP, die sie in Arbeit haben) einen prominenten Platz im Abspann einnehmen wird.