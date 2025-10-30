Autoren können OpenAI wegen Urheberrechtsverletzung und Schattenbibliotheken verklagen, entscheidet der Richter

HQ

Seit entdeckt wurde, dass die ChatGPT-Modelle von OpenAI ohne Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber aus urheberrechtlich geschütztem Material trainiert wurden, haben diese Inhaber versucht, das Unternehmen im Besitz von Sam Altman zu verklagen. Der Fall, der am weitesten fortgeschritten zu sein scheint, ist der von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin, der zusammen mit anderen Autoren nun einen dreigleisigen Ansatz im Gerichtssaal in Betracht zieht.

Wie The Hollywood Reporter herausgefunden hat, besagen die verschiedenen Argumente, dass das Training von KI-Modellen mit urheberrechtlich geschütztem Material eine Verletzung darstellt, dass die von ChatGPT generierten Antworten den Materialien, mit denen sie trainiert wurden, zu ähnlich sind und dass die Materialien aus Schattenbibliotheken raubkopiert werden.

Der US-Bezirksrichter Sidney Stein erlaubte kürzlich, dass die Schattenbibliotheken und das Urheberrecht getrennt werden. "In den vorangegangenen Sammelklagen wurde ein Klagegrund wegen Urheberrechtsverletzung geltend gemacht und behauptet, dass OpenAI die Bücher der Kläger unzulässig heruntergeladen und vervielfältigt hat", schrieb der Richter. "Die Tatsache, dass viele der Vorwürfe in den früheren Sammelklagen darauf hindeuteten, dass der letztendliche Zweck der Reproduktion darin bestand, die LLMs von OpenAI zu trainieren, ist nicht dispositiv."

Die Kläger haben nun einige Wege vor sich, um Schadenersatz zu fordern, aber es scheint, dass es um mehr als nur das Geld gehen wird, da dieser Fall einen Präzedenzfall dafür schaffen könnte, wie KI in Zukunft mit urheberrechtlich geschütztem Material umgeht.

