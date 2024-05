Autoren aus dem Silicon Valley schreiben eine Comedy-Serie, die in der Welt der Formel 1 spielt

Die Formel 1 hat in letzter Zeit einen Boom erlebt, und dank Shows wie Netflix' Drive to Survive strömen Tonnen neuer Fans in den Motorsport. Während dieses massiv gestiegene Interesse auch dazu führen wird, dass ein großer Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle gedreht wird, wird es in Zukunft auch eine Comedy-Serie für Hulu und Disney geben.

Diese Serie soll als Downforce bekannt sein und wird, wie The Hollywood Reporter feststellt, von zwei der für Silicon Valley verantwortlichen Autoren, Alec Berg und Adam Countee, geschrieben. Dem Bericht zufolge wird die Show ähnlich wie Entourage sein und sehen, was passiert, wenn eine Erbin eines Rennteams in das Familienunternehmen zurückgedrängt wird und schwierige Entscheidungen treffen muss, um den anhaltenden Erfolg und das Überleben zu sichern.

Berg und Countee sind auch als Showrunner für die Serie verpflichtet, und um die Authentizität der Serie zu gewährleisten, ist Daniel Ricciardo von RB als ausführender Produzent an der Serie beteiligt.

Es ist nicht bekannt, wann die Serie ihr Debüt geben soll, aber nach dieser Nachricht zu urteilen, wird es wahrscheinlich frühestens 2025 sein, da noch kein Produktionsdatum festgelegt wurde.