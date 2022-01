Autor von The Dark Knight führt angeblich Regie bei der Fallout-Serie

HQ

Bethesda Game Studios arbeitet mit Amazon an einer TV-Adaption des Rollenspiels Fallout und laut Deadline wurde Jonathan Nolan - der Bruder von Christopher Nolan - kürzlich zum Regisseur der Pilotfolge ernannt. Er war zuvor als Drehbuchautor für die Dark-Knight-Filme verantwortlich und wird neben Lisa Joy als ausführender Produzent fungieren. Die Produktion der TV-Serie wird noch in diesem Jahr beginnen und uns einen Eindruck davon geben, wie das Leben in den Vereinigten Staaten nach einem verheerenden Atomkrieg aussehen könnte.