Autor von Metro 2033 zu acht Jahren Gefängnis verurteilt

Der Autor der Metro-Serie, Dmitri Gluchowski, wird von einem russischen Gericht zu acht Jahren Haft verurteilt.

Gegen Glukhovsky, einen russischen Staatsbürger, wurde vor etwas mehr als einem Jahr ein Haftbefehl erlassen und er wird nun nach Angaben der Associated Press wegen " Verbreitung 'falscher Informationen' über die russische Armee und Verurteilung der Moskauer Ukraine-Offensive in den sozialen Medien" verurteilt, wie aus einem Gesetz hervorgeht, das im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine verabschiedet wurde.

Die gute Nachricht? Glukhovsky wird in Abwesenheit verurteilt, was bedeutet, dass Russland nicht in der Lage war, ihn zu finden und die Verhaftung durchzuführen.

Gluchovsky ist vor allem für die dystopische Science-Fiction-Serie Metro bekannt, deren erster Teil, 2033, 2009 veröffentlicht wurde. Seitdem wurden zwei Fortsetzungen veröffentlicht, Metro 2034 und Metro 2035. Insgesamt wurden seine Bücher in mehr als 40 Sprachen übersetzt und mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Sein neuestes Buch, Outpost, wurde 2021 veröffentlicht.