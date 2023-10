Autor gibt ein Update zum BioShock-Film

HQ

Netflix hat tonnenweise Adaptionen von Videospielen in Arbeit, wobei einige der bekanntesten kommenden Projekte eine Tomb Raider * -Serie, ein Devil May Cry-Projekt, eine animierte Adaption von Scott Pilgrim und in der Zukunft (ferne Zukunft, wie es aussieht) eine Version von BioShock sind.

Zu diesem Zweck wurde die Vorproduktion des Projekts aufgrund der verschiedenen Streiks, die Hollywood betreffen, für eine Weile ins Stocken geraten, aber jetzt, da der Autorenstreik vorbei ist, hat die Person, die das Drehbuch für den BioShock-Film geschrieben hat, Michael Green, Collider ein Update zum Projekt mitgeteilt.

In einem Interview über seine bevorstehende Arbeit Blue Eye Samurai, ein Anime, der bald auf Netflix erscheinen wird, fügte Green hinzu:

"Du musst deine Worte messen, sonst siehst du einen Laserpointer auf meiner Stirn aus der Netflix-Legal. Netflix war erstaunlich in dieser Hinsicht. Sie waren schon vor dem Streik aufgeregt, und sie freuen sich auch jetzt, nach dem Streik. Ja, ich wurde angerufen, in dem Moment, in dem der Streik vorbei war: 'Bist du bereit...?' "

Green äußerte sich dann etwas weiter und erklärte: "Ich habe mich regelmäßig mit Francis Lawrence und seinem Team getroffen, um einen Entwurf zu verfeinern, um wieder einzusteigen. Wir sind alle optimistisch. Wir alle lieben es. Es ist eine große, weitläufige Albtraumwelt, die wir real sehen wollen. Also, hoffen wir. Ich würde mich freuen, bald ein Update für Sie zu haben."

Da sich der BioShock-Film noch in einem sehr frühen Stadium der Vorproduktion befindet, solltest du nicht erwarten, ihn für eine Weile auf Netflix zu sehen.