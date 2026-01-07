IXI erobert CES im Sturm: Autofokus... In deiner Brille

HQ

Als Benjamin Franklin vor fast 250 Jahren die Bifokallinsen erfand, entwickelte er eine Lösung, die der Zeit wirklich Bestand hatte, aber heute von moderner Technik übertroffen wurde.

IXI aus Finnland hat Brillen mit Autofokus-Gläsern über Sensoren hergestellt, die deine Augenbewegungen verfolgen, und dann verändern sich Flüssigkristalle in den Gläsern, wodurch sich die Sehstärke sofort ändert. Dies ist ein großer Fortschritt für Menschen, die Schwierigkeiten mit nahen und fernen Objekten haben und sonst Bifokallinsen oder ähnliche Lösungen verwenden müssen, aber alle erfordern, dass der Nutzer auf einen bestimmten Bereich der Brille fokussiert, um den Bereich der Sekundärvergrößerung nutzen zu können.

Diese Lösungen sind tendenziell teuer, erfordern eine Lernzeit und leiden selbst mit modernen Varifokallinsen, die einen sanften Übergang zwischen Vergrößerungsbereichen haben, unter Verzerrungen des peripheren Blickfelds.

Die dynamischen Objektive von IXI behaupten, mit demselben Objektiv nahe, weit und mittlere Nutzung zu ermöglichen und fast das gesamte Objektiv je nach Nutzung zu nutzen, wobei IXI behauptet, dass die Nahaufnahme, obwohl nicht das gesamte Objektiv abdeckt, "an einem optimaleren Ort" ist, wobei die Fernnutzung den gesamten Objektivbereich nutzt.

IXI erwartet eine Markteinführung innerhalb der nächsten 12 Monate, wobei die Preise "High End" sind. Das könnte daran liegen, dass die 75 Mitarbeiter eine Finanzierung von 40 Millionen Dollar hatten, aber in Zukunft etwas Einkommen benötigen.

Die Brille ist sehr leicht, der neueste Prototyp wiegt nur 22 Gramm, und das Laden ist vollständig magnetisch und im Rahmen verborgen.

IXI

IXI