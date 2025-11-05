Autofahrer, der "Allahu Akbar" ruft, pflügt in Westfrankreich in Fußgänger

HQ

Ein Mann ist festgenommen worden, nachdem er am Mittwochmorgen auf der französischen Atlantikinsel Île d'Oléron mit seinem Auto in eine Menge von Fußgängern und Radfahrern gefahren war, wobei mindestens zehn Menschen verletzt wurden, vier von ihnen schwer, wie die Behörden mitteilten.

Innenminister Laurent Nuñez bestätigte, dass sich der Angriff gegen 8:45 Uhr Ortszeit zwischen den Städten Dolus-d'Oléron und Saint-Pierre-d'Oléron ereignete, und fügte hinzu, dass der Verdächtige (ein 35-jähriger französischer Staatsbürger) wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen wurde.

Verdächtiger zündete Auto an und widersetzte sich der Festnahme

Zeugen und Beamte sagten, der Mann habe "Allahu Akbar" gerufen, als er festgenommen wurde. Nach Angaben des Staatsanwalts von La Rochelle, Arnaud Laraize, setzte der Verdächtige nach dem Angriff auch sein Fahrzeug in Brand und wurde bei seiner Festnahme mit einem Elektroschocker überwältigt.

Später entdeckten die Behörden Gasflaschen in dem teilweise verbrannten Auto, berichteten französische Medien.

Der Bürgermeister von Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, sagte, der Mann sei der Polizei wegen "abnormalem Verhalten" und alkoholbedingten Vorfällen bekannt, aber nicht in der französischen Datenbank potenziell radikalisierter Personen aufgeführt.

Die Opfer im Alter zwischen 22 und 67 Jahren wurden in das Universitätskrankenhaus von Poitiers geflogen. Die Polizei untersucht, ob der Fahrer an psychischen Problemen litt, und die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat den Fall noch nicht übernommen.

Premierminister Sébastien Lecornu hat den Innenminister zu einem Besuch auf der Insel eingeladen, während Präsident Emmanuel Macron von Brasilien aus, wo er am Klimagipfel COP30 teilnimmt, über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten wird.