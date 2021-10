Autobots und Decepticons führen Kampf Mitte November in Smite fort

HQ

Das Third-Person-Moba Smite hat in den letzten Jahren einige bizarre Crossover-Events erhalten, darunter Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar: Der Herr der Elemente und Stranger Things. Hi-Rez Studios und Titan Forge Games gaben letzte Woche gemeinsam bekannt, dass die Fans schon in Kürze mit Transformers-Inhalten interagieren werden können. Eine Partnerschaft soll am 16. November in Form eines neuen In-Game-Events starten, das euch Zugriff auf einige Skins gewährt.

Die Smite-Götter Geb, Ra und Jing Wei erhalten je zwei Kostüme, die optisch ein bisschen an Optimus Prime, Megatron oder Starscream erinnern sollen. Die erste Version basiert auf Titan Forges eigener Interpretation der Transformers im Spielstil von Smite, während die zweite Variante auf der Animationsserie "Generation 1" basiert. Es soll noch andere, von Transformers-inspirierte Preise im Rahmen der Zusammenarbeit geben, darunter ein neuer Ladebildschirm und ein Level-Up-Effekt. Unbekannt ist, auf welche zusätzlichen Kosten ihr euch preislich einstellen müsst.