Auto kracht in München in Menschenmenge und verletzt mehrere Personen vor der Münchner Sicherheitskonferenz Der Vorfall wirft kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz, an der wichtige Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen werden, Bedenken hinsichtlich der Sicherheit auf.

HQ Ein Auto raste am Donnerstag in München in eine Menschenmenge und verletzte mehrere Menschen, als sich die Stadt auf die bevorstehende Münchner Sicherheitskonferenz vorbereitete. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Hauptbahnhofs, etwa 1,5 Kilometer vom Konferenzort entfernt, an dem Persönlichkeiten wie US-Vizepräsident JD Vance und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet werden. In einem Beitrag der Münchner Polizei auf X heißt es, dass rund 20 Menschen verletzt wurden, obwohl wir die genaue Zahl noch nicht kennen. Ein anderer Beitrag deutet darauf hin, dass der Fahrer festgenommen wurde. Vorerst bleibt abzuwarten, welche Details noch über den Vorfall bekannt werden und wie er sich auf die Münchner Sicherheitskonferenz auswirken wird. Shutterstock