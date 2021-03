Auto Chess taktiert nächste Woche PS5, Crossplay ist am Start

You're watching Werben

Publisher Dragonest wird das Strategiespiel Auto Chess am 30. März auf der Playstation 5 veröffentlichen. Eure Spieldaten könnt ihr von der PS4 übrigens übernehmen, Crossplay mit allen anderen Formaten ist ebenfalls gewährleistet. In einem Beitrag im Playstation-Blog erfahren wir, dass das Spiel auf der neuen Sony-Konsole nicht sehr lange Ladezeiten aufweist und die Dualsense-Vibrationen aufgreift. Es werden verschiedene DLC-Optionen für Playstation-Spieler hervorgehoben, aber damit solltet ihr euch selbst auseinandersetzen. Die neuen PS5-Spieler können jedenfalls direkt in die elfte Content-Saison "The Legend of the Lamp Witch" eintauchen, denn die startet am 28. März.