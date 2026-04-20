Authentisch James Bond: Schau dir die Titelsequenz von 007 First Light mit Lana Del Rays Lied an

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Wenn es darum geht, eine James-Bond-Erfahrung zu machen, gibt es bestimmte Elemente, die bewahrt und reflektiert werden müssen. Martinis können nur geschüttelt und nicht gerührt werden, ein Walther PPK muss die bevorzugte Waffe sein, und idealerweise ist ein Aston Martin das gewählte Auto. Aber es gibt auch einige kreative Elemente, die die Persönlichkeit und den Charakter von 007 selbst weniger widerspiegeln, nämlich dass das Projekt mit einer stilvollen Eröffnungssequenz beginnen muss, begleitet von einem eigenen Lied.

Während der BAFTA Games Awards bekamen wir unseren ersten Vorgeschmack auf genau diese Titelsequenz von IO Interactives mit Spannung erwartetes 007 First Light, wobei in diesem Eröffnungsvideo auch Lana Del Rays Originalsong namens "First Light" und mitverfasst vom Bond-Veteranen David Arnold aufgeführt wird.

Wenn Sie jemals einen Bond-Film gesehen haben, fühlen Sie sich sofort zu Hause, wenn Sie diese Eröffnungssequenz sehen, die genauso glitzernd und glamourös wirkt wie die Kinoproduktionen. Sie können es unten sehen, und wann 007 First Light tatsächlich erscheinen wird, ist der Start für den 27. Mai für PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant, wobei die Switch 2 aufgrund einer kürzlichen Verzögerung später folgen wird.