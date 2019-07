Auswahlmöglichkeiten und Konsequenzen in neuem Greedfall-Video

Entwickler Spiders hat den zweiten Teil ihrer Webserie zu Greedfall veröffentlicht. Im Video diskutiert das Team über die Entscheidungen, die Spieler in ihrem bevorstehenden Rollenspiel-Abenteuer treffen werden, sowie deren Konsequenzen. Das Spiel spielt im 17. Jahrhundert, nachdem Kolonialtruppen eine paradiesische Insel entdeckt haben, auf der Magie und Monster zu finden sind. Wir spielen eine Person, die auf dieser Insel landet und sich mit den einheimischen Elfen oder den fremden Nationen (die das "neue" Land kolonisieren wollen) anfreunden kann. Greedfall erscheint am 10. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One, den ersten Teil der Webserie findet ihr hier.

