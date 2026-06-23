Australischer Stadtrufer stellt neuen Weltrekord für den lautesten Schrei aller Zeiten auf

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Joseph McGrail-Bateup hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern gefestigt, nachdem er den Weltrekord für den lautesten jemals aufgenommenen Schrei aufgestellt hat. Der Versuch fand in Canberra, Australien, statt, wo sein Schrei satte 122,4 Dezibel maß. Mit anderen Worten, er war geringfügig lauter als der bisherige Rekord von 121,7 Dezibel, der seit 1994 Bestand hatte.

McGrail-Bateup ist Stadtrufer in Canberra und verwendete während des Rekordversuchs ausdrücklich das Wort "Now". Der Schallpegel entspricht ungefähr dem Geräusch einer Kettensäge oder eines startenden Düsenflugzeugs. Guinness-Buchrekorde bestätigten den Rekord, nachdem die Messung unter kontrollierten Bedingungen mit professioneller Ausrüstung durchgeführt wurde.

Laut McGrail-Bateup brauchte es mehrere Versuche, und seine Stimme war mehrere Tage nach dem Aufnahmeversuch stark angestrengt und beeinträchtigt.