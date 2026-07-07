Australiens Verbot von sozialen Medien macht laut neuer Studie die Altersüberprüfungen unpassend

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Australiens Online-Plattformen scheitern offenbar schon am allerersten Schritt bei der Alterskontrolle von Nutzern auf sozialen Medien. Das weltweit erste Verbot sozialer Medien für unter 16-Jährige wurde durch eine neue Studie, die die Umsetzung des Verbots durch die Regierung untersucht, weitgehend als wirkungslos eingestuft.

Seit Dezember letzten Jahres bedeuteten die neuen australischen Gesetze, dass Plattformen wie Instagram, Snapchat und YouTube Nutzern keine Konten mehr erlauben, wenn sie unter 16 Jahre alt sind. Laut Reuters haben Studien jedoch gezeigt, dass viele Nutzer unter 16 Jahren weiterhin auf die genannten Plattformen zugreifen können. Australien hat die Geldstrafe für Technologieriesen verdoppelt, die die neuen Gesetze nicht einhalten, aber ein Team von Softwaretestern stellte fest, dass Plattformen bei den von ihnen eröffneten Konten keine Altersverifikation verlangten, obwohl sie diese als 16 Jahre angegeben hatten.

Der Fehler liegt nicht im Foto-Verifizierungsprozess, sondern in der Anfangsphase, die das Alter der Nutzer basierend auf ihrer allgemeinen Online-Aktivität schätzt. Selbst wenn dies einen jüngeren Nutzer identifiziert, erkennt es ihn nicht für weitere Überprüfungen. Die Streaming-Plattform Kick war in diesem Fall ein Ausreißer, aber ansonsten scheint es für viele andere soziale Medienplattformen wie gewohnt zu sein, trotz des Verbots.