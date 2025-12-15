Australiens Medienverbot für Minderjährige führt zu einer Klage

HQ

"Ein Eingriff in die Meinungsfreiheit" – so nennt Reddit die neuen australischen Regeln, die am 10. Dezember in Kraft traten. Kurz gesagt: Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, dürfen Sie soziale Medien nicht nutzen, da andere Länder wie Dänemark schon länger ähnliche Diskussionen führen und erwarten, sehr bald fast identische Gesetze zu verabschieden.

Reddit, das dies natürlich aus altruistischen Gründen tut, hält das Gesetz für verfassungswidrig und hat laut Reuters eine Klage eingereicht, da es "in den freien politischen Diskurs eindringt" und "ernsthafte Datenschutz- und politische Meinungsäußerungsprobleme" verursacht. Die Klage erwähnt nicht, dass Reddit in Australien sehr beliebt ist, aber Reddit beansprucht gleichzeitig auch, keine Social-Media-Plattform im Rahmen des neuen Gesetzes zu sein. Dies könnte auf die Bußgelder zurückzuführen sein, die bis zu 33 Millionen Dollar steigen.

Die australische Regierung hat wenig überraschend erklärt, dass sie anderer Meinung ist, dass die Klage zum Schutz privaten Profits und nicht um das Recht der Kinder auf freie Meinungsäußerung geht, wobei Gesundheitsminister Mark Butler soziale Medien und Technologieunternehmen mit der Tabakindustrie vergleicht, die in der Vergangenheit ebenfalls gegen jegliche Form von Kontrolle gekämpft hat.