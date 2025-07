Australien widerruft Kanye Wests Visum wegen umstrittenem "Heil Hitler"-Song

HQ

Die neuesten Nachrichten über Australien . Der amerikanische Rapper veröffentlichte im Mai dieses Jahres einen Track, in dem er Adolf Hitler lobte. Jetzt hat Australien das Visum von Kanye West widerrufen, nachdem er einen Song veröffentlicht hatte, der die Nazi-Ideologie befürwortete, wie der Innenminister des Landes mitteilte.

"Es war ein niedrigeres Visum und die Beamten schauten sich immer noch das Gesetz an und sagten: Sie werden ein Lied haben, das diese Art von Nazismus fördert, das brauchen wir in Australien nicht", sagte Innenminister Tony Burke am Mittwoch dem nationalen Sender ABC.

"Wir haben schon genug Probleme in diesem Land, ohne absichtlich Bigotterie zu importieren", fügte er hinzu. Trotz früherer hetzerischer Äußerungen des Künstlers ergriffen die Behörden Maßnahmen als Reaktion auf seine Musik und betonten, dass Australien keine Inhalte tolerieren wird, die Hass verbreiten.