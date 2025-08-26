Australien weist iranischen Botschafter wegen antisemitischer Übergriffe aus

HQ

Die neuesten Nachrichten über Australien . Australien hat den iranischen Botschafter ausgewiesen, nachdem Geheimdienstinformationen Teheran mit gewaltsamen Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Sydney und Melbourne in Verbindung gebracht hatten.

Premierminister Anthony Albanese verurteilte die Taten als bewusste Versuche, Zwietracht in der australischen Gesellschaft zu säen, während die Behörden dazu übergehen, die iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen.

"Dies waren außergewöhnliche und gefährliche Akte der Aggression, die von einer ausländischen Nation auf australischem Boden orchestriert wurden", sagte Albanese auf einer Pressekonferenz. "Es waren Versuche, den sozialen Zusammenhalt zu untergraben und Zwietracht in unserer Gemeinschaft zu säen."

Die Regierung stellte auch den Betrieb ihrer Teheraner Botschaft ein, da sie befürchtete, dass weitere gezielte Angriffe befürchtet werden. Die Entscheidung wurde von jüdischen Gemeinden und internationalen Verbündeten unterstützt, was die anhaltenden Spannungen im Zusammenhang mit regionalen Konflikten unterstreicht.