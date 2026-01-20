Australien verschärft die Waffengesetze nach der Massenerschießung von Bondi

HQ

Australien wird als Reaktion auf das Amoklauf in Bondi Beach, bei dem im vergangenen Monat 15 Menschen getötet wurden, strengere Waffenkontrollgesetze verabschieden. Die vorgeschlagenen Reformen umfassen ein nationales Waffenrückkaufsystem und strengere Hintergrundüberprüfungen für Waffenlizenzen.

Laut Reuters wurde das Gesetz am Dienstag mit 96 zu 45 Stimmen im Repräsentantenhaus verabschiedet, trotz Widerstand konservativer Abgeordneter. Sie geht nun in den Senat, wo sie voraussichtlich mit Unterstützung der Grünen verabschiedet wird.

Bondi Beach, Sydney, Australien, 18. Dezember 2025. Die Medien am Blumendenkmal vor dem Bondi-Pavillon // Shutterstock

Die Maßnahmen führten zum größten Waffenrückkauf seit den Reformen nach dem Massaker von Port Arthur 1996. Sie würden außerdem die Hintergrundüberprüfungen ausweiten, indem sie Geheimdienstinformationen der australischen Sicherheitsbehörden nutzen.

Die Regierung teilte mit, dass Australien im vergangenen Jahr einen Rekord von 4,1 Millionen Schusswaffen hatte, darunter mehr als 1,1 Millionen in New South Wales, wo der Anschlag stattfand. NSW hat bereits den Waffenbesitz begrenzt und die Lizenzverlängerungsfristen verkürzt.

Unterdessen lehnten Konservative das Gesetz ab und warfen der Regierung von Premierminister Anthony Albanese vor, rechtmäßige Waffenbesitzer ins Visier zu nehmen und den zunehmenden Antisemitismus nicht zu bekämpfen. Das Parlament debattiert außerdem über separate Gesetze, um die Strafverfolgung für Hassrede nach dem Angriff zu verstärken...