Australien veranstaltet einen nationalen Trauertag für die Opfer des Massakers in Bondi Beach

Australien beging am Donnerstag einen nationalen Trauertag für die 15 Menschen, die bei dem verheerenden Anschlag am Bondi Beach getötet wurden, der tödlichsten Massenerschießung des Landes seit Jahrzehnten. Flaggen wehten landesweit auf Halbmast, und eine Gedenkfeier fand im ikonischen Opernhaus von Sydney statt.

Der Anschlag am 14. Dezember richtete sich gegen eine Chanukka-Feier und wurde angeblich von einem Vater und Sohn verübt, die vom Islamischen Staat inspiriert wurden, was die Regierung als Terrorakt gegen jüdische Australier eingestuft hat.

Massaker am Bondi Beach // Shutterstock

"Heute ist eine Gelegenheit für uns, die 15 Leben zu erinnern und ihnen Respekt zu zollen", sagte Premierminister Anthony Albanese. "Es ist eine Gelegenheit für uns als Nation, die jüdische Gemeinschaft zu unterstützen, weil Menschen gezielt ins Visier genommen wurden, weil sie jüdische Australier waren."

Eine Schweigeminute, die auf den großen Fernsehsendern ausgestrahlt wird, wird kurz nach 19 Uhr Ortszeit (08:00 GMT) abgehalten, um die Opfer zu ehren. Die Teilnehmer der Veranstaltung im Opernhaus, darunter auch Angehörige der Getöteten, zünden Kerzen an, hören Reden, Gebete und Video-Tribute. Wichtige Gebäude in ganz Australien, darunter Cricketstadien in Melbourne und Perth, werden zum Gedenken beleuchtet.

Die Tragödie hat eine nationale Debatte über Waffenkontrolle und Antisemitismus ausgelöst. Das Parlament hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das ein nationales Waffenrückkaufprogramm ermöglicht und die Hintergrundüberprüfungen verschärft, während eine separate Gesetzgebung in Erwägung gezogen wird, um die Schwellen für die Strafverfolgung von Hassrede zu senken.