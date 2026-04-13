Australien und die USA verpflichten sich 3,5 Milliarden Dollar für kritische Mineralienvorwärtsmaßnahmen

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Australien und die Vereinigten Staaten haben mehr als 3,5 Milliarden Dollar an Mitteln zugesagt, um die Produktion kritischer Mineralien auszuweiten, in einer gemeinsamen Anstrengung, die darauf abzielt, die Lieferketten für Verteidigung, Fertigung und saubere Energietechnologien zu stärken.

Das Investitionspaket wird Bergbau- und Raffinerieprojekte unterstützen, die sich auf seltene Erden und andere strategische Materialien konzentrieren – derzeit von China dominierte Sektoren. Beamte erklärten, die Initiative solle die industrielle Widerstandsfähigkeit stärken und den sicheren Zugang zu Inputs sichern, die für fortschrittliche Technologien und nationale Sicherheit unerlässlich sind.

Die Finanzierung wird über Exportfinanzierungsagenturen in beiden Ländern umgeleitet und für Projekte in Australien geflossen, darunter Anlagen zur Verarbeitung von Seltenen Erden und Bergbauentwicklungen in Nickel, Graphit und Wolfram.

Das Abkommen baut auf einem umfassenderen Rahmenabkommen auf, das sechs Monate zuvor unterzeichnet wurde und in dem sich beide Länder verpflichteten, die Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien auszubauen und die Abhängigkeit von konzentrierten globalen Lieferketten zu verringern.