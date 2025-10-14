Australien startet Kampagne zur Einschränkung der Social-Media-Nutzung von Teenagern

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Australien eine landesweite Kampagne im Vorfeld eines historischen Gesetzes vorgestellt hat, das den Zugang zu sozialen Medien für unter 16-Jährige einschränken wird. Die Regierung stellt den Schritt als Maßnahme "zum Wohle unserer Kinder" dar, die darauf abzielt, Gespräche zwischen Eltern und Kindern über sichere Online-Gewohnheiten anzuregen. Die Kampagne umfasst TV-Spots, Plakatwände und sogar soziale Medien selbst, die auf die Risiken von übermäßiger Nutzung und Online-Druck hinweisen. Die Behörden betonen den Schutz von Teenagern vor Fehlinformationen, Cybermobbing und schädlichen Inhalten, während Technologieunternehmen davor warnen, dass die Durchsetzung komplex sein kann. Die Initiative hat weltweite Aufmerksamkeit erregt, da Regierungen und Plattformen die erste Politik ihrer Art in Aktion beobachten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!