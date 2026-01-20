Australien schließt Dutzende Ostküstenstrände nach einer Reihe von Haiangriffen

HQ

Dutzende Strände entlang der australischen Ostküste, darunter in Sydney, wurden am Dienstag nach vier Haiangriffen innerhalb von zwei Tagen geschlossen, teilten die Behörden mit. Starke Regenfälle haben die Küstengewässer trüb gemacht und die Wahrscheinlichkeit von Haibegegnungen erhöht.

Ein Surfer wurde in der Nähe von Port Macquarie, etwa 400 km nördlich von Sydney, gebissen und befindet sich weiterhin in stabilem Zustand im Krankenhaus. Surf Life Saving New South Wales forderte die Menschen auf, das Schwimmen zu vermeiden, und warnte, dass die aktuellen Wasserbedingungen unsicher sind.

In Sydney wurde am Montagabend in Manly ein Surfer in seinen Zwanzigern schwer verletzt, während ein zehnjähriger Junge unverletzt entkam, nachdem ein Hai sein Surfbrett beschädigt hatte. Ein separater Angriff einen Tag zuvor hatte einen weiteren Jungen in kritischem Zustand gebracht.

Experten sagen, dass jüngste Regenfälle brackiges Wasser erzeugt haben, das Bullenhaie anzieht, während die geringere Sicht die Wahrscheinlichkeit von Abwehrbissen erhöht. Die Strände im Northern Beaches-Gebiet von Sydney bleiben bis auf Weiteres geschlossen...