Australien intensiviert regionale Verteidigungsgespräche mit den USA und Japan

Die neuesten Nachrichten über Australien . Der australische Verteidigungsminister wird diese Woche mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen in Singapur zusammentreffen, was das erste Verteidigungstreffen zwischen den drei Nationen seit den jüngsten politischen Veränderungen in Canberra und Washington ist.

Es wird erwartet, dass sich die Gespräche auf regionale Sicherheitsrisiken, die Erwartungen an die Verteidigungsausgaben und die Fortschritte im Rahmen des AUKUS-U-Boot-Pakts konzentrieren werden. Es bleibt abzuwarten, wie Australiens strategische Haltung von seinen Verbündeten aufgenommen wird, also bleiben Sie dran für weitere Updates.