Australien hat fast 5 Millionen jugendliche Social-Media-Konten unter dem New-Age-Bann gesperrt

Mehr als 4,7 Millionen Social-Media-Konten, von denen angenommen wird, dass sie Australiern unter 16 Jahren gehören, wurden in den Tagen nach Inkrafttreten Australiens weltweit erstem Jugend-Social-Media-Verbot blockiert, entfernt oder eingeschränkt, sagte Premierminister Anthony Albanese.

Das Verbot, das am 10. Dezember in Kraft trat, gilt für große Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Snapchat und Reddit. Nach der Einführung bat der eSafety-Kommissar die Plattformen, zu berichten, wie sie die Vorschriften einhalten, und zeigte das Ausmaß der frühen Durchsetzung auf.

Premierminister Anthony Albanese // Shutterstock

Während die Regierung es ablehnte, plattformweise Zahlen zu veröffentlichen, teilte Meta mit, dass allein sie fast 550.000 Konten auf Facebook, Instagram und Threads deaktiviert habe. Albanese sagte, frühe Daten deuteten darauf hin, dass Unternehmen aktiv verhindern, dass minderjährige Nutzer Zugang zu ihren Diensten erhalten.

Minister begrüßten die Zahlen als frühes Zeichen dafür, dass das Gesetz Wirkung zeigt, räumten jedoch von Anfang an ein, dass die Durchsetzung nicht perfekt sein werde. Die Kommunikationsministerin Anika Wells sagte, die Regulierungsbehörden würden die Einhaltung genau prüfen und Plattformen verfolgen, falls Jugendliche auf unregulierte Alternativen umsteigen sollten.

Oppositionsvertreter argumentierten jedoch, das Verbot sei leicht zu umgehen und erklärten, dass einige entfernte Konten bereits wieder aufgetaucht seien. Die Debatte findet statt, während andere Länder ähnliche Gesetze in Betracht ziehen, während neue Forschungen aus Großbritannien bezweifeln, ob die Nutzung sozialer Medien direkt der psychischen Gesundheit von Jugendlichen schadet.