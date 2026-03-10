Australien gewährt fünf iranischen Fußballspielerinnen der Frauennationalmannschaft humanitäres Asyl

HQ

Australiens Innenminister Tony Burke bestätigte, dass sie fünf Fußballspielerinnen der iranischen Frauen-Nationalmannschaft Asyl gewährt haben, die nicht in ihr Heimatland zurückkehren werden. Es bestätigte die Berichte, dass fünf Spieler ihr Hotel in Australien verlassen hätten, wobei der australische Premierminister Anthony Albanese sagte, die Spieler seien "sicher und sollten sich hier zu Hause fühlen".

Auch die übrigen Teamkolleginnen erhielten die Möglichkeit, in Australien zu bleiben und nicht nach Iran zurückzukehren, da sie befürchteten, für ihren stillen Protest bestraft zu werden, als sie sich weigerten, während des AFC Women's Cup die Nationalhymne zu singen. Die meisten Beobachter meinten, dass sie, als sie ihren Protest im folgenden Kampf aufgaben, von der iranischen Regierung gezwungen worden seien, die sie im Fernsehen als "Kriegsverräter" bezeichnete.

Diejenigen, die nach Iran zurückkehren möchten, könnten aus Angst beruhen, dass das iranische Regime gegen ihre Familien in der Heimat Vergeltung üben könnte. Der Rest des Teams bleibt in ihrem Hotel in Australien und sucht nach einer sicheren Möglichkeit, von Australien zurück nach Iran zu reisen. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden die Einreise durch Dubai verweigert und erwarten nun, nach Malaysia und dann nach Türkei zu reisen.