Australien findet irgendwie eine größere Version einer der tödlichsten Spinnen der Welt

HQ

Eine größere Version einer der tödlichsten Spinnen der Welt - des Sydney-Trichternetzes - wurde von australischen Wissenschaftlern offiziell anerkannt. Dieser große Kerl ist nicht nur größer als das gebräuchlichere Trichternetz, sondern hat auch mehr Gift. Großartig!

"Big Boy" wurde erstmals von Kane Christensen, dem ehemaligen Leiter der Spinnenabteilung im Australian Reptile Park, entdeckt und fand ihn bereits in den frühen 2000er Jahren. Jetzt, da die Art bestätigt wurde, wurde sie ihm zu Ehren Atrax christenseni genannt.

"Manchmal findet man sie in einer Garage oder in einem Schlafzimmer oder irgendwo im Haus, wo sie nachts herumgelaufen sind." sagte Herr Christensen. "Ich würde nicht empfehlen, sie zu berühren, das ist sicher, sie geben reichlich Gift ab."

Laut Sky News wurden die häufigeren Trichternetze in Sydney mit dreizehn Todesfällen in Verbindung gebracht, aber keiner seit der Entwicklung eines Gegengiftes im Jahr 1981, so dass man, auch wenn sie mit ihrem Biss gefährlich sein könnten, sich keine Sorgen machen muss, dank Big Boy ein frühes Grab zu finden.

Werbung: