Australien feiert das neue Jahr mit einer Würdigung der Opfer des Bondi-Anschlags

HQ

Sydney begrüßte das Jahr 2026 mit seinem ikonischen Silvesterfeuerwerk und feierte den Anlass mit einer Hommage an die Opfer des tödlichen Bondi-Anschlags Anfang dieses Monats.

Um 23:00 Uhr herrschte eine Schweigeminute, wobei die Harbour Bridge in Weiß erleuchtet und eine Menora auf ihre Masten projiziert wurde. Die Ausstellung umfasste 40.000 pyrotechnische Effekte im Hafen der Stadt, darunter das Opernhaus.

Der Angriff auf ein Chanukka-Ereignis am 14. Dezember forderte 15 Todesopfer und führte zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in der ganzen Stadt. Rund 3.000 Polizisten, einige bewaffnet, wurden für die Feierlichkeiten eingesetzt.

"Nach einem tragischen Jahresende hoffen wir, dass Silvester eine Gelegenheit bietet, zusammenzukommen und hoffnungsvoll auf ein friedliches Jahr 2026 zu blicken", sagte Lord Mayor Clover Moore. Der Premierminister von New South Wales, Chris Minns, fügte hinzu, dass die Stadt sich nicht vom Terrorismus einschüchtern lassen werde.

Weiterführende Literatur:

Neujahr LIVE: Verfolgen Sie den Countdown bis 2026, wie er weltweit stattfindet.