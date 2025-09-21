Gamereactor

Australien erkennt den Staat Palästina formell an

"Mit Wirkung von heute, Sonntag, dem 21. September 2025, erkennt das Commonwealth of Australia den unabhängigen und souveränen Staat Palästina an."

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Australien den Staat Palästina anerkannt hat. Die Entscheidung, die Anthony Albanese am Sonntag bekannt gab, schließt sich Australien den über hundert Nationen an, die diesen Schritt bereits unternommen haben. Andere westliche Verbündete, darunter das Vereinigte Königreich und Kanada, haben die Maßnahme am Sonntag ebenfalls gebilligt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!

Australien erkennt den Staat Palästina formell an
Rio de Janeiro, Brasilien, 19. November 2024. Anthony Albanese, Premierminister von Australien, während eines Treffens auf der G20-Plenarsitzung // Shutterstock

