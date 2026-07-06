Australian Space Agency glaubt, die "mysteriösen Weltraumkugeln" identifiziert zu haben, die in Queensland an Land gespült wurden

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In einer eher ungewöhnlichen Wendung der Ereignisse waren die Bewohner des Nord-Queensland-Gebiets Australiens von seltsamen und "mysteriösen Weltraumkugeln" verwirrt, die an ihren Stränden an Land gespült wurden. Als die Objekte an den Stränden auftauchten, wurden die Bewohner angewiesen, sich von den Geräten fernzuhalten und sie den örtlichen Behörden zu melden, hauptsächlich aus Sicherheitsgründen, falls sie entflammbar, explosiv oder gefährliche Stoffe enthielten, und vielleicht auch besser so, da die Australian Space Agency die Objekte offenbar identifiziert hat.

Laut BBC News hat die ASA erklärt, dass die Objekte offenbar "Druckgefäße einer Raumträgerrakete sind". Dies ist bisher nicht bestätigt, da die ASA mit anderen Behörden und Behörden weltweit in Gespräch steht, um die Identität und den Zweck der Objekte offiziell zu bestätigen.

Die ASA fährt fort: "Der Standort und die Eigenschaften der Objekte stimmen mit Trümmern eines fremden Raketenkörpers überein, der kürzlich aus dem Orbit wieder in die Atmosphäre eingetreten ist."

Bis die Objekte offiziell identifiziert sind, hält die Feuerwehr von Queensland ihre 50-Meter-Sperrzone um jedes Objekt aufrecht, fordert die Bewohner weiterhin auf, sich von den Geräten fernzuhalten und sie den zuständigen Behörden zu melden.