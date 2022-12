Austin Butler über seine Dune-Figur: "Der Held seiner eigenen Geschichte"

Nächstes Jahr wird Denis Villeneuve sein Dune-Epos fertigstellen, das nur die Hälfte des ersten Buches umfasste. Im zweiten Teil werden uns jedoch fehlende Charaktere wie Christopher Walkens Imperator und Florence Pugh als Prinzessin Irulan vorgestellt. Es ist jedoch Elvis-Darsteller Austin Butler als Baron Harkonnens skrupelloser Neffe Feyd-Rautha, der uns vielleicht am meisten fasziniert, und in einem Interview mit Backstage nutzte er die Gelegenheit, um uns ein wenig über seinen Fan-Lieblingscharakter zu erzählen, der sagt, dass er sich nicht wirklich als Bösewicht sieht:

"[Wir] versuchen wirklich, in die Menschlichkeit [des Charakters] einzutauchen. Es ist so, dass der Bösewicht in der Welt sich nicht so anfühlt, als wäre er der Bösewicht. Er fühlt sich wie der Held seiner eigenen Geschichte. Und das kann bei bestimmten Charakteren eine schwierige Sache sein; Mit anderen ist es einfacher, aber du musst den Charakter nicht beurteilen, und du musst einen Weg finden, die Motivation für irgendjemanden deiner Handlungen zu spüren. Also haben wir viele Gespräche geführt und das zusammen gemacht.

Denis ist so aufmerksam, er vermisst nichts, und seine Liebe zum Detail ist bemerkenswert. Denis ist unglaublich; Er ist so ein unglaublicher Regisseur. Die Energie an seinen Sets ist unglaublich, jeder vertraut ihm so sehr, und es ist so eine gut geölte Maschine, und er ist ein Meister des Fachs."

Die Dreharbeiten zu Dune: Part Two wurden vor einigen Wochen abgeschlossen und warten nun nur noch die Postproduktion auf die erwartete Premiere am 3. November 2023. Was ist dein am meisten erwarteter Film im nächsten Jahr und warum ist es Dune: Part Two (weil es so ist, oder?)

Danke Comicbook