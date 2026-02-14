Austin Butler scheint im kommenden Biopic den berüchtigten Radfahrer Lance Armstrong zu verkörpern

HQ

Austin Butler ist kein Unbekannter darin, in Biopics mitzuspielen, denn der Schauspieler trat kürzlich in Elvis auf, einem Film, der seine bisherige Karriere durch seine Veränderung zum legendären Musiker teilweise geprägt hat. Bald scheint es, als würde Butler eine weitere berühmte Figur werden, da berichtet wurde, dass der Schauspieler im nächsten Film des Regisseurs von Conclave, Edward Berger, auftreten wird, der sich auf das Leben des berüchtigten Radfahrers Lance Armstrong konzentriert.

Laut Deadline soll der Film angeblich einige von Armstrongs enormen Höhen und verheerenden Tiefen erforschen. Obwohl es bisher keine direkte Bestätigung darüber gibt, wie die Handlung aussehen wird, heißt es, dass Armstrong dem Projekt zugestimmt hat, was bedeutet, dass es nun umgesetzt werden kann, was den Bieterwettstreit zwischen verschiedenen großen Produktionsfirmen um die Übernahme des Films erklärt.

Neben der Beteiligung von Berger und Butler heißt es, dass King Richard-Drehbuchautor Zach Baylin als Autor beteiligt ist, während Scott Stuber, Nick Nesbit, Josh Glick und Zac Frognowski als Produzenten dazugehören.

Es gibt kein Datum für die Premiere des Films, noch wann die Dreharbeiten beginnen, also halten Sie natürlich nicht den Atem an, wenn dieser Film erscheint.