Äußerst angespannte Situation bei den Mexican Open: Terence Atmane verliert ein Match wegen Zeitüberschreitung

HQ

Sind Zeitstrafen im Tennis zu weit gegangen? Am Donnerstag (Freitagmorgen früh in europäischer Zeit) besiegte der 26-jährige serbische Spieler Miomir Kecmanović im Viertelfinale der Mexikanischen Open den 24-jährigen Franzosen Terence Atmane. Mit 6:3, 6:3 war eine Niederlage für Atmane vielleicht unvermeidlich, aber das macht den entscheidenden Matchball für den Franzosen nicht weniger schmerzhaft... Der das Match wegen einer Zeitverletzung verloren hat.

Atmane, der aufschlug, um einen Matchball zu vermeiden, während Kecmanovic auf Advantage lag, brauchte länger zum Aufschlagen und trocknete seinen Schläger mit einem Handtuch. Währenddessen verkündete der Stuhl-Schiedsrichter Zeitverstöße, einen Punkt für seinen Rivalen, und damit war das Spiel beendet. Atmane blieb mehrere Sekunden lang still und ernst da, während die Menge den Schiedsrichter ausbuhte. Resigniert grüßte er Kecmanovic, der den Sieg nicht feierte und versuchte, ihn aufzumuntern.

Die Reaktionen sind geteilt, einige sagen, der Schiedsrichter sollte flexibler sein, besonders da er sich darauf vorbereitete, einen Matchball zu vermeiden, aber die Regeln sind die Regeln, und Atmane entschied sich trotz einer Verwarnung, stattdessen um ein Handtuch zu bitten.

Kecmanović trifft am Samstag im Halbfinale auf Flavio Cobolli, während Frances Tiafoe im anderen Halbfinale auf Brandon Nakashima trifft. Valentin Vacherot, Mattia Bellucci und Wu Yibign schieden ebenfalls im Viertelfinale aus, in einem Turnier, bei dem auch Alexander Zverev und Alex de Miñaur in der zweiten und ersten Runde ausschieden.